Bonaccini: 'C'è un centrosinistra che si afferma in un quadro civico e plurale' (Di lunedì 21 settembre 2020) "C'è un segnale importante con questa vittoria: non solo si è vinto ma si è vinto bene e nettamente, evitando con margine un successo dell'altra parte, e ci sono risultati positivi qui come in Puglia ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 settembre 2020) "C'; un segnale importante con questa vittoria: non solo si; vinto ma si; vinto bene e nettamente, evitando con margine un successo dell'altra parte, e ci sono risultati positivi qui come in Puglia ...

NicolaPorro : #Referendum, al #VOTO, al voto. Ma mancano gli #scrutatori, speriamo che non manchino anche gli #elettori. Lite tra… - HuffPostItalia : Mihajlovic: 'C'è voluto Bonaccini per riaprire gli stadi. Manco sembra di sinistra' - fattoquotidiano : Regionali Toscana, Giani arriva al comitato tra applausi e cori di vittoria: “Commosso”. Alla sede si presenta anch… - LeoWolf1992 : Come volevasi dimostrare gli 'Unici Leader' con cui devi ripartire sono: Luca #Zaia a DX e Stefano #Bonaccini a SX… - micia274 : @DonatoMegna @fattoquotidiano Mio caro, chi è il presidente dell'Emilia-Romagna? Bonaccini o miss maglietta di Bibbiano? -