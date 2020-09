Bologna | Bigon | «Se il mercato durasse 15 giorni poi dovreste parlare davvero di calcio»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 settembre 2020) Riccardo, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan Riccardo, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan. Le sue parole. SCHOUTEN E DOMINGUEZ – «Anno della consacrazione? Penso e spero che sia l’anno della consacrazione di più di qualche giovane. In rosa ci sono tanti ragazzi, avranno il tempo per crescere. Ilitaliano è complicato, ci vuole tempo. Si parla spesso dei progetti giovani, dei campionati in cui è più facile imporsi. Noi vogliamo perseguire questa squadra, con l’ausilio di giocatori esperti. Ci auguriamo che questo percorso possa avere continuità». SUPRYAGA – «Non è semplice, ...