Anna Lou Castoldi, la prima volta in uno studio: la figlia di Morgan e Asia Argento debutta da Barbara D’Urso (Di lunedì 21 settembre 2020) Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento debutta in televisone. La mamma ha scelto il Live di Barbara D’Urso per presentare per la prima volta la figlia, giovanissima e talentuosa. La nipote di Dario Argento è fra i protagonisti della nuova stagione di Baby, serie tv di successo in onda su Netflix, dove la giovane interpreta Aurora, una ragazza che diventerà amica di Damiano, deluso dal comportamento di Chiara, che ama da tempo, dopo aver scoperto che si prostituisce. Star di Instagram, bella e ribelle come mamma e papà, dai genitori Anna Lou ha ereditato la vena artistica e sin da piccola è stata abituata alle luci del ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 settembre 2020)Lou, ladiin televisone. La mamma ha scelto il Live diD’Urso per presentare per lala, giovanissima e talentuosa. La nipote di Darioè fra i protagonisti della nuova stagione di Baby, serie tv di successo in onda su Netflix, dove la giovane interpreta Aurora, una ragazza che diventerà amica di Damiano, deluso dal comportamento di Chiara, che ama da tempo, dopo aver scoperto che si prostituisce. Star di Instagram, bella e ribelle come mamma e papà, dai genitoriLou ha ereditato la vena artistica e sin da piccola è stata abituata alle luci del ...

Kiarachanel88 : RT @LiveNoneladUrso: L'emozione di Asia e Anna Lou per la lettera di Morgan #noneladurso - _its_anna__ : RT @Daninseries: Le rose sono rosse, le viole sono blu, è dal 2010 che shippo Harry e Lou. - Giacinto_Bruno : RT @ilgiornale: Un compleanno speciale per Asia Argento, che festeggia a 'Live Non è la D'Urso', il suo quarantacinquesimo compleanno insie… - ilgiornale : Un compleanno speciale per Asia Argento, che festeggia a 'Live Non è la D'Urso', il suo quarantacinquesimo complean… - Meta_Morgan : RT @LiveNoneladUrso: L'emozione di Asia e Anna Lou per la lettera di Morgan #noneladurso -