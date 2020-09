Vidal | le prime parole | “Ciao Inter | sono qui!”

DiMarzio : #Inter, le prime immagini di #Vidal a Milano - Glongari : ESCLUSIVA: Inter, le prime immagini di Vidal a Milano Vidal é atterrato a Linate. Confermate le indiscrezioni del… - MarcoBovicelli : Eccole le prime immagini di Arturo #Vidal a Milano da nuovo giocatore ???? (?? @luca_leoni1) #skysport #dimarzio… - internewsit : Vidal in Italia, le sue prime parole: 'Ciao Milano, ciao Inter. Sono qui!' - - DaniloBatresi : RT @DiMarzio: #Inter, le prime immagini di #Vidal a Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal prime

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali, in edicola questa mattina. Tra i temi più caldi, la vittoria della Fiorentina ottenuta ieri alla prima di campionato contro il Torino p ...Riparte la Serie A, c'è il calciomercato: tanti temi toccati dai giornali in edicola oggi, 20 settembre 2020. Ecco le prime pagine: scorri la gallery per la rassegna stampa.Le ultime notizie di mercato sulle trattative dell’Inter raccontano dall’accordo raggiunto con Diego Godin per la rescissione del contratto. Il club ha alzato la quota per l’incentivo e il calciatore ...