TikTok, la Cina minaccia Apple e Trump ci ripensa: ok all'accordo con Oracle (Di domenica 20 settembre 2020) Il divieto slitta al prossimo 27 settembre, ma dalla Casa Bianca filtra insolito ottimismo su un accordo La svolta arriva nella notte: Pechino minaccia Apple e altre aziende americane, e Trump cambia idea sull'accordo con Oracle. Ora il futuro di TikTok US sembra meno a rischio Leggi su it.mashable (Di domenica 20 settembre 2020) Il divieto slitta al prossimo 27 settembre, ma dalla Casa Bianca filtra insolito ottimismo su un accordo La svolta arriva nella notte: Pechinoe altre aziende americane, ecambia idea sull'accordo con. Ora il futuro diUS sembra meno a rischio

