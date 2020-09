Real Madrid, falsa partenza: pari senza gol con la Real Sociedad (Di domenica 20 settembre 2020) Debutto sottotono per il Real Madrid di Zidane. Nella prima sfida della nuova stagione i blancos non vanno oltre il pari in casa della Real Sociedad. I blancos recriminano per un episodio sospetto in area di rigore avversaria, ma il Var non ha concesso il rigore. Sterile il dominio del Real, con oltre 70% di possesso palla: alla fine il gol non è arrivato. Foto: gq.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020) Debutto sottotono per ildi Zidane. Nella prima sfida della nuova stagione i blancos non vanno oltre ilin casa della. I blancos recriminano per un episodio sospetto in area di rigore avversaria, ma il Var non ha concesso il rigore. Sterile il dominio del, con oltre 70% di possesso palla: alla fine il gol non è arrivato. Foto: gq.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

