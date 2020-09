Parma-Napoli 2-0 | Il Napoli inizia con il piede giusto | esordio per Osimhen

SkySport : PARMA NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Mertens (64’) ? #Insigne (77’) ? Serie A – 1^ giornata ? ??… - DiMarzio : #SerieA | #ParmaNapoli e #SassuoloCagliari a porte aperte Allo stadio saranno presenti 1000 persone - GoalItalia : Il nuovo presidente Kyle Krause si presenta così alla prima ufficiale del Parma contro il Napoli ai microfoni di… - 1913parmacalcio : Alberto #Grassi dopo #ParmaNapoli 0-2: 'Difficile reagire dopo il loro gol. Continuiamo a lavorare per raggiungere… - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: #Parma #Napoli il commento di #Insigne -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Napoli

E' tornato al Napoli nell'estate 2012 e da allora è alla sua nona stagione consecutiva in azzurro. Il primo gol di Lorenzo al San Paolo fu siglato proprio contro il Parma, 8 anni fa, il 16 settembre ...La Serie A riparte: ecco come la seguiremo, turno dopo turno, fin da subito. La pagina sportiva di Donne sul Web si distingue da qualsiasi altro contenitore di sport o di calcio perché cerca di uscire ...Il tecnico dei ducali: "Temevo di dover soffrire di più con il Napoli" PARMA (ITALPRESS) - "Non si può essere felici nel giorno di una sconfitta. Ma il timore era di soffrire maggiormente contro una s ...