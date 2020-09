Mostre | da Nello Petrucci un omaggio a Punta Campanella

Leggi su ildenaro

(Di domenica 20 settembre 2020) di Marco Milano E’ previsto per domenica 27 settembre (ore 16.30) l’opening di “Margine”, un’installazione site-specific permanente dia cura di Marcello Francolini. L’inaugurazione che avverrà a Torre Fossa lo Papa svelerà una scultura open-air in ferro che “dialogherà visivamente” con il paesaggio mediterraneo di, a Massalubrense. Un’installazione artistica ospitata nella Torre cinquecentesca, antico baluardo saraceno che avrà come cornice naturale i suoi scorci sulla baia di Napoli e la dirimpettaia isola di Capri. “Margine” diventerà un’opera d’arte in “posa permanente” non a caso, proprio nel punto in cui Joseph Beuys, negli anni Ottanta, piantò una ...