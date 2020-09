Ligue 1, il Psg vince a Nizza: Florenzi in campo per tutta la partita (Di domenica 20 settembre 2020) Nizza, Francia, - Un Psg finalmente in palla domina in casa del Nizza con un secco 0-3. partita già incanalata nel primo tempo, concluso 0-2. Al 38° è Mbappè ad infilare Benitez con un preciso rigore ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020), Francia, - Un Psg finalmente in palla domina in casa delcon un secco 0-3.già incanalata nel primo tempo, concluso 0-2. Al 38° è Mbappè ad infilare Benitez con un preciso rigore ...

OfficialASRoma : Ufficiale: Florenzi ceduto a titolo temporaneo al PSG. In bocca al lupo per questa nuova avventura in Ligue 1, Ale! ?? #ASRoma - SkySport : PSG-MARSIGLIA 0-1 Risultato finale ? ? #Thauvin (31') ? Ligue 1 - 3^ Giornata #SkySport #Ligue1 #PsgMarsiglia #Psg… - Fprime86 : RT @ETGazzetta: Manca Neymar, ma #Mbappé è scatenato: #Psg, facile 3-0 a Nizza - UgoBaroni : RT @ETGazzetta: Manca Neymar, ma #Mbappé è scatenato: #Psg, facile 3-0 a Nizza - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Manca Neymar, ma #Mbappé è scatenato: #Psg, facile 3-0 a Nizza -