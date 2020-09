Klopp: “Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo affrontato una gara difficile” (Di domenica 20 settembre 2020) Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha commentato così la vittoria sul Chelsea: “Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo cercato di trovare soluzioni, mi è piaciuto il modo in cui abbiamo affrontato una partita difficile. Il cartellino rosso? Ho visto le braccia di Christensen intorno a Mané, quindi ho pensato che in quel momento fosse un’espulsione, poi non ho più rivisto l’episodio”. Foto: Twitter Liverpool L'articolo Klopp: “Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo affrontato una gara difficile” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020) Il tecnico del Liverpool, Jurgen, ha commentato così la vittoria sul Chelsea: “Mi èilin cuicercato di trovare soluzioni, mi èilin cuiuna partita difficile. Il cartellino rosso? Ho visto le braccia di Christensen intorno a Mané, quindi ho pensato che in quel momento fosse un’espulsione, poi non ho più rivisto l’episodio”. Foto: Twitter Liverpool L'articolo: “Mi èilin cuiunadifficile” proviene da Alfredo Pedullà.

Paschel_ : @GianForzaNapol1 @Daniele0256 @Capolii21 Ma che stai dicendo,non ho mai scritto che siamo meglio di voi, il Napoli… - Alex_Zonghetti : Altri 3 punti che i ragazzi di #Klopp mettono in saccoccia. Purtroppo non sono risuscito a vedere la partita, qualc… - Miles686 : Caffè e popcorn mentre mi preparo a vedere il primo capolavoro del Professore Andrea Pirlo, uomo che fa sembrare Kl… - LIL_CRISTO : @arvnold Ma perché ha messo Thiago? Ok che è un fenomeno ma pure Klopp in conferenza stampa ha detto che era già ta… - logimanmusik : @agostinomela Se e il migliore non lo so. Klopp lo conosco già prima che andasse al Dortmund e a me mi piace pure come persona. -

Ultime Notizie dalla rete : Klopp “Mi