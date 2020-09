Fincen Files: scoperto un giro di denaro sporco da 2mila miliardi (Di domenica 20 settembre 2020) Una nuova inchiesta internazionale rivela chi sono i veri boss mondiali del riciclaggio: nei “Fincen Files” la verità su fiumi di soldi sospetti. Nome in codice Fincen Files: questa la sigla di un’inchiesta giornalistica internazionale sulle centrali mondiali del riciclaggio di denaro sporco, basata su documenti riservati del Tesoro americano, ottenuti da Buzz News e … Leggi su viagginews (Di domenica 20 settembre 2020) Una nuova inchiesta internazionale rivela chi sono i veri boss mondiali del riciclaggio: nei “” la verità su fiumi di soldi sospetti. Nome in codice: questa la sigla di un’inchiesta giornalistica internazionale sulle centrali mondiali del riciclaggio di, basata su documenti riservati del Tesoro americano, ottenuti da Buzz News e …

Ultime Notizie dalla rete : Fincen Files Fincen Files, ecco i boss mondiali del riciclaggio: denaro sporco per duemila miliardi L'Espresso Regno Unito: scandalo FinCen, Hsbc ha trasferito milioni di dollari frutto di attività illecite

Londra, 20 set 19:17 - (Agenzia Nova) - La più grande banca britannica Hsbc ha consentito il trasferimento in tutto il mondo milioni di dollari frutto di attività illecite. È quanto emerge da alcuni d ...

