Colpo di scena a Uomini e Donne, la tronista sceglie dopo solo tre puntate - (Di domenica 20 settembre 2020) Novella Toloni Salita sul trono del dating show di Canale 5 da sole due settimane Jessica Antonino ha già lasciato il programma facendo la sua scelta Che l'interesse ci fosse era evidente ma gli spettatori di Uomini e Donne mai si sarebbero aspettati una scelta lampo. Invece sono bastate tre puntate alla tronista Jessica Antonini per scegliere il suo preferito tra le decine di corteggiatori. Niente petali e neppure baci per la scelta più veloce della storia di Uomini e Donne. Un vero e proprio Colpo di scena (o meglio di fulmine) che si è consumato nelle scorse ore durante le registrazioni della puntata che andrà in onda settimana prossima. A svelare la clamorosa anticipazione è stato il ...

