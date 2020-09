Calciomercato Inter | Vidal vestirà nerazzurro | le cifre dell’affare

DiMarzio : #Godin al @CagliariCalcio, c’è il via libera @Inter: accordo raggiunto sulla buonuscita, ora il triennale con i sar… - Inter : ?? | ANNUNCIO Andrea #Pinamonti torna in nerazzurro: il comunicato ?? - DiMarzio : #Vidal all’@Inter, ultimi dettagli burocratici: domani previsto l’arrivo a #Milano #calciomercato @SkySport @kingarturo23 - Eurosport_IT : L'edicola del #20settembre ???? #Dzeko | #Vidal | #Milik - passione_inter : Inter, oggi è il Vidal-day! In serata l'arrivo a Milano, poi visite mediche e firma sul contratto -… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Diretta Parma Napoli streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 1^ giornata di Serie A, squadre in campo allo stadio Tardini. Diretta Parma ...Siamo arrivati al giorno tanto atteso da Antonio Conte: oggi a Milano sbarcherà Arturo Vidal che firmerà un biennale da 6 milioni Il giorno tanto atteso da Antonio Conte e tutti i tifosi interisti è f ...ROMA – Mentre il doppio affare Milik-Roma e Dzeko-Juventus resta in sospeso e ancora in dubbio, in questo sabato di calciomercato spicca il ritorno di Garethe Bale al Tottenham, in prestito dal Real M ...