Calciatore di 22 anni si accascia in campo e muore: tragedia nel mondo del calcio (Di lunedì 21 settembre 2020) Un altro grave lutto ha sconvolto il mondo del calcio. E’ morto ad appena 22 anni Christian Dell’Aversano, giovane Calciatore della Pol. D. Boys Melito. Il Calciatore si è accasciato mentre giocava una partitella, colpito da un infarto. I soccorsi sono stati inutili. Ecco il messaggio della sua squadra: “Non ci sono parole né pensieri per descrivere certe cose, tu Christian un ragazzo dal cuore d’oro, giocherellone e tanto tanto voluto bene da tutti noi ci lasci così, di stucco, impietriti. Tutti noi, la società, i ragazzi e tutti coloro che ti conoscono portano le più sentite condoglianze alla famiglia dell’Aversano per la scomparsa improvvisa del nostro amato Chry!!”. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) Un altro grave lutto ha sconvolto ildel. E’ morto ad appena 22Christian Dell’Aversano, giovanedella Pol. D. Boys Melito. Ilsi èto mentre giocava una partitella, colpito da un infarto. I soccorsi sono stati inutili. Ecco il messaggio della sua squadra: “Non ci sono parole né pensieri per descrivere certe cose, tu Christian un ragazzo dal cuore d’oro, giocherellone e tanto tanto voluto bene da tutti noi ci lasci così, di stucco, impietriti. Tutti noi, la società, i ragazzi e tutti coloro che ti conoscono portano le più sentite condoglianze alla famiglia dell’Aversano per la scomparsa improvvisa del nostro amato Chry!!”. L'articolo ...

CalcioWeb : #Calciatore di 22 anni si accascia in campo e muore: tragedia nel mondo del calcio - - enzogoku69 : @jo19N26 Io vengo da 45 anni da tifoso e 40 da calciatore non mi ritengo per questo più tifoso degli altri ma liber… - Luca100celleASR : RT @Mzucchiatti95: All’età di 33 anni e alla prima partita dopo un mese e mezzo, Pedro è il calciatore della Roma che ha corso più di tutti… - FraGalanti : RT @Mzucchiatti95: All’età di 33 anni e alla prima partita dopo un mese e mezzo, Pedro è il calciatore della Roma che ha corso più di tutti… - gizzo97 : RT @Mzucchiatti95: All’età di 33 anni e alla prima partita dopo un mese e mezzo, Pedro è il calciatore della Roma che ha corso più di tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciatore anni Rocco Augelli è morto a 35 anni: l’ex calciatore stroncato da un tumore Sport Fanpage Il Bar Sport di Repubblica.it

Nessuno può mascherarsi o violentarsi, Pirlo è un tipo straordinariamente calmo, compassato, che applica freddamente le sue convinte idee di calcio. L’opposto degli ... il modo di stare in campo ormai ...

I tifosi si arrabbiano: «Dimettetevi tutti»

Dura presa di posizione dei “Pesi massimi” dopo la mancata firma per la concessione del Sinigaglia - «Alla città servirebbe un commissario prefettizio libero dai condizionamento di lobbies e segreteri ...

Calciomercato Torino, offerta per l’ex pupillo di Giampaolo

Il Torino di Marco Giampaolo non inizia nel migliore dei modi. A Firenze, contro la Fiorentina di Iachini, arriva la sconfitta per 1-0 a causa del gol di Gaetano Castrovilli a quasi dieci minuti dalla ...

Nessuno può mascherarsi o violentarsi, Pirlo è un tipo straordinariamente calmo, compassato, che applica freddamente le sue convinte idee di calcio. L’opposto degli ... il modo di stare in campo ormai ...Dura presa di posizione dei “Pesi massimi” dopo la mancata firma per la concessione del Sinigaglia - «Alla città servirebbe un commissario prefettizio libero dai condizionamento di lobbies e segreteri ...Il Torino di Marco Giampaolo non inizia nel migliore dei modi. A Firenze, contro la Fiorentina di Iachini, arriva la sconfitta per 1-0 a causa del gol di Gaetano Castrovilli a quasi dieci minuti dalla ...