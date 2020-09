Caccia alle piastrine dei caduti tra "ricatti" e aiuti inaspettati (Di domenica 20 settembre 2020) Fausto Biloslavo Le famiglie degli alpini scomparsi sul Don si mobilitano. L'unione dei reduci collabora: torneranno anche le salme “È arrivata la piastrina. Pensare che era appesa al collo dello zio durante la campagna di Russia mi fa rimanere senza fiato. Una grande emozione che ti riporta indietro nel tempo” racconta al Giornale Elisabetta Timossi, che ci aveva raccontato la storia del parente alpino disperso sul Don nell’inchiesta pubblicata lunedì. Lo stesso giorno è arrivata dalla Russia la piastrina di identificazione di Carmelo Timossi del 1° Reggimento alpini, classe 1921, mai più tornato a casa a Serra Riccò, in provincia di Genova dove vive ancora la nipote. “Lo zio era il più grande di tre fratelli di una famiglia contadina. E’ partito giovanissimo, non aveva neanche 19 anni e non abbiamo ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 settembre 2020) Fausto Biloslavo Le famiglie degli alpini scomparsi sul Don si mobilitano. L'unione dei reduci collabora: torneranno anche le salme “È arrivata la piastrina. Pensare che era appesa al collo dello zio durante la campagna di Russia mi fa rimanere senza fiato. Una grande emozione che ti riporta indietro nel tempo” racconta al Giornale Elisabetta Timossi, che ci aveva raccontato la storia del parente alpino disperso sul Don nell’inchiesta pubblicata lunedì. Lo stesso giorno è arrivata dalla Russia la piastrina di identificazione di Carmelo Timossi del 1° Reggimento alpini, classe 1921, mai più tornato a casa a Serra Riccò, in provincia di Genova dove vive ancora la nipote. “Lo zio era il più grande di tre fratelli di una famiglia contadina. E’ partito giovanissimo, non aveva neanche 19 anni e non abbiamo ...

umbriajournal_ : Caccia e carabina selvaggia a Bettona e Bastia Umbra, sparano vicino alle case - adartwith : @EmeParonzini Lo stipendio garantito non implica che lo stesso sia anche elevato. La redistribuzione del reddito v… - moro_thomas : @symon_noua @Ma_rc_oo Basta leggere l’articolo per capire che non si tratta di semplice caccia alle fake news(per a… - _Amarantine_ : Ore 5:45, tento di riprendere sonno in divano, all'improvviso 2 colpi di fucile.. Ma si va a caccia così vicino alle case adesso? ?? -