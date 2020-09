TikTok: è in arrivo “Shorts”, una sezione di Youtube con video brevi (Di sabato 19 settembre 2020) È in arrivo “Shorts”, una sezione della piattaforma Youtube dedicata ai video brevi in stile TikTok. Tutti i dettagli Youtube, il video social di Google, ha annunciato Shorts: una nuova nuova sezione che permetterà di creare e condividere video brevi della durata di 15 secondi direttamente dal proprio smartphone, in perfetto stile TikTok. Ma non solo: sarà possibile editare i video e scegliere un sottofondo musicale che li accompagni da selezionare tra 100mila canzoni disponibili. ‘Shorts’ non sarà una piattaforma a parte ma sfrutterà Youtube. Ci troviamo di fronte ad una scelta molto ... Leggi su zon (Di sabato 19 settembre 2020) È in“Shorts”, unadella piattaformadedicata aiin stile. Tutti i dettagli, ilsocial di Google, ha annunciato Shorts: una nuova nuovache permetterà di creare e condivideredella durata di 15 secondi direttamente dal proprio smartphone, in perfetto stile. Ma non solo: sarà possibile editare ie scegliere un sottofondo musicale che li accompagni da selezionare tra 100mila canzoni disponibili. ‘Shorts’ non sarà una piattaforma a parte ma sfrutterà. Ci troviamo di fronte ad una scelta molto ...

Abbiamo visto nella serata di ieri come Donald Trump, il Presidente degli Stati Uniti d'America, abbia il potere di bloccare le due applicazioni social cinesi, TikTok e WeChat, negli USA. Parliamo del ...

Il cambio denominazione arriva a poco più di un mese di distanza dalla mini rivoluzione che, a metà agosto, ha permesso all'app di varcare i confini legati agli smartphone Pixel e Android One e… Leggi ...

Non sapevo nulla di Mignonnes (noto negli Stati Uniti come Cuties, da noi malamente tradotto anche con Donne ai primi passi), diretto dalla franco-senegalese Maïmouna Doucouré. Finché non ho intercett ...

