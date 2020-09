Suarez non convocato: ora gli serve il passaporto di… mercato (Di sabato 19 settembre 2020) Luis Suarez non è stato convocato da Koeman per il Trofeo Gamper. E così Koeman ha voluto mantenere, almeno per ora, una certa coerenza: aveva detto al Pistolero di trovarsi una sistemazione. Dopo l’esame d’italiano di giovedì scorso a Perugia, ora a Suarez più che un passaporto comunitario serve un passaporto di… mercato. Ovvero una sistemazione che dia un senso alla stagione. Pirlo ha detto che il suo approdo in bianconero è difficile, confermando la tendenza degli ultimi giorni, la Juve sta aspettando Dzeko. E Suarez? Oggi è davvero un intrigo, nel bel mezzo di una grande amicizia con Messi e di un periodo non certo semplice. Foto: Twitter Barcellona L'articolo Suarez non ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 settembre 2020) Luisnon è statoda Koeman per il Trofeo Gamper. E così Koeman ha voluto mantenere, almeno per ora, una certa coerenza: aveva detto al Pistolero di trovarsi una sistemazione. Dopo l’esame d’italiano di giovedì scorso a Perugia, ora apiù che uncomunitarioundi…. Ovvero una sistemazione che dia un senso alla stagione. Pirlo ha detto che il suo approdo in bianconero è difficile, confermando la tendenza degli ultimi giorni, la Juve sta aspettando Dzeko. E? Oggi è davvero un intrigo, nel bel mezzo di una grande amicizia con Messi e di un periodo non certo semplice. Foto: Twitter Barcellona L'articolonon ...

