Studente picchiato a sangue e insultato dal branco | “Mi gridavano frocio”

(Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – Ennesimo caso di violenza a Napoli. È di nuovo pestaggio, ancora una volta a Piazza Bellini, nel centro storico della città. Lì, nel tardo pomeriggio di ieri, un ragazzo,universitario di 23 anni, è stato aggredito da un gruppo di persone, che lo hanno malmenato, urlando insulti omofobi. È quanto ha ricostruito Gianmarco Vitagliano, rappresentante degli studenti a l’Università L’Orientale di Napoli in un post su Facebook. “Giammy” si trovava in zona centro insieme al fratello e ad alcuni amici. Lì sarebbe nato un diverbio con un uomo. “Ma p passà aggià vulà? N’agg capit! Facit passà, ja!”, le parole dell’uomo. “Basta chiedere permesso comunque!”, la risposta del ...

