Stadi, c’è il via libera del governo: su tutti i campi di Serie A accesso consentito a 1.000 spettatori (Di sabato 19 settembre 2020) Da domani Stadi aperti per tutte le partite di Serie A, per un massimo di ingressi di 1.000 persone sugli spalti. È questa la decisione presa nell’incontro del tardo pomeriggio organizzato dal ministro Francesco Boccia, che ha convocato il presidente della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini e i ministri Roberto Speranza e Vincenzo Spadafora. La questione della riapertura degli Stadi ha fatto discutere per diverse settimane. Per evitare l’eventualità che si procedesse in autonomia nelle diverse Regioni, il governo ha deciso di accelerare i tempi. Proprio su questo punto, anche il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, ha commentato la decisione dicendo che «è auspicabile un atteggiamento pridenziale e una omogeneità di approccio su ... Leggi su open.online (Di sabato 19 settembre 2020) Da domaniaperti per tutte le partite diA, per un massimo di ingressi di 1.000 persone sugli spalti. È questa la decisione presa nell’incontro del tardo pomeriggio organizzato dal ministro Francesco Boccia, che ha convocato il presidente della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini e i ministri Roberto Speranza e Vincenzo Spadafora. La questione della riapertura degliha fatto discutere per diverse settimane. Per evitare l’eventualità che si procedesse in autonomia nelle diverse Regioni, ilha deciso di accelerare i tempi. Proprio su questo punto, anche il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, ha commentato la decisione dicendo che «è auspicabile un atteggiamento pridenziale e una omogeneità di approccio su ...

