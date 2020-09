Serie A 2020-21 | calendario | squadre e come vedere le partite in tv

Leggi su gqitalia

(Di sabato 19 settembre 2020) A una cinquantina di giorni dalla conclusione del campionato più anomalo del Dopoguerra, condizionato dal lungo stop per il coronavirus, sabato 19 settembre riparte la-21, con i match Fiorentina-Torino (ore 18) e Verona-Roma (ore 20.45). Tra domenica e lunedì si disputano altre cinque. Partenza ritardata per Inter, Atalanta e Spezia, che hanno giocato le ultime gare della stagione scorsa ad agosto inoltrato e godranno di una settimana in più per prepararsi. La Juventus, dopo nove scudetti consecutivi, punta al decimo titolo, ma la scelta di affidarsi ad Andrea Pirlo, ex campione ma esordiente assoluto da allenatore, può cambiare le carte in tavola. Si inizia con il calciomercato ancora aperto (si chiuderà il 5 ottobre) e con gli stadi sempre chiusi per le norme anti-Covid: ...