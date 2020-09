Scivola e non riesce a salvarsi, con i fornelli accesi: soccorsa un'anziana (Di sabato 19 settembre 2020) Castellabate, uomo cade in un dirupo: salvato dal 118 e dai vigili del fuoco 15 settembre 2020 Dramma sfiorato a Salerno: una 80enne alle prese con la cucina, in via Generale Stefano di Matteo, è ... Leggi su salernotoday (Di sabato 19 settembre 2020) Castellabate, uomo cade in un dirupo: salvato dal 118 e dai vigili del fuoco 15 settembre 2020 Dramma sfiorato a Salerno: una 80enne alle prese con la cucina, in via Generale Stefano di Matteo, è ...

DaRonz82 : Primo trionfo della nuova Serie A: non c'è più il 'Scivola Scivola Scivola Scivola Scivola Scivola Scivola Scivola… - bello_cattivo : RT @gib_barbara: @vivailclero @bello_cattivo @PBerizzi @repubblica Perché valuto sempre chi ho di fronte! Quindi non intendo perdere ulteri… - AndreaBS1976 : RT @MarcoVillani18: @MarcoRizzoPC A volte Lei, incredibilmente, scivola sulla classica buccia di banana. La Destra e la Sinistra non esisto… - ItalObserver : @marco_borrano @giadif @valy_s @lanfraz @DottAngeloC @ILupobianco @emizzettatta Lui stava insultando il sagrestano… - fbordo : Altra genialata del leader che spergiurava di non allearsi coi 5S: #Mascherine, altro scivolone di #Zingaretti . L… -

Ultime Notizie dalla rete : Scivola non Scivola e non riesce a salvarsi, con i fornelli accesi: soccorsa un'anziana SalernoToday MotoGP 2020. Andrea Dovizioso: "Ci provo, ma non è il mio modo per andare forte"

Come suo solito, Andrea Dovizioso non cerca scuse: sa di non sfruttare al massimo il potenziale di questa moto con queste gomme. E’ sempre lo stesso problema: il modo di guidare degli anni passati, ad ...

"Chiudere le aree giochi è un grave errore"

Era quasi tutto pronto per la riapertura delle scuole. Poi è arrivata l’ordinanza con cui la Regione Liguria, visto l’aumento dei casi positivi al Covid a Spezia, ha deciso di rimandare il ritorno tra ...

MotoGP, Misano 2, Libere 3: Bagnaia vola, Dovizioso in Q1

Il pilota del Pramac Racing polverizza il record di Misano nonostante una scivolata e precede le Yamaha. Rossi e Petrucci risalgono in Q2, Dovizioso resta fuori. Ieri Pecco Bagnaia era rimasto fuori d ...

Come suo solito, Andrea Dovizioso non cerca scuse: sa di non sfruttare al massimo il potenziale di questa moto con queste gomme. E’ sempre lo stesso problema: il modo di guidare degli anni passati, ad ...Era quasi tutto pronto per la riapertura delle scuole. Poi è arrivata l’ordinanza con cui la Regione Liguria, visto l’aumento dei casi positivi al Covid a Spezia, ha deciso di rimandare il ritorno tra ...Il pilota del Pramac Racing polverizza il record di Misano nonostante una scivolata e precede le Yamaha. Rossi e Petrucci risalgono in Q2, Dovizioso resta fuori. Ieri Pecco Bagnaia era rimasto fuori d ...