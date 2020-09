Napoli, focolaio nel centro scoliosi di Miano: ?stop attività, test a tutti i dipendenti (Di sabato 19 settembre 2020) È frutto dei tamponi di screening - quelli consentiti dal 3 settembre scorso dall?unità di crisi regionale anche nell?ambito delle aziende private rivolgendosi a laboratori... Leggi su ilmattino (Di sabato 19 settembre 2020) È frutto dei tamponi di screening - quelli consentiti dal 3 settembre scorso dall?unità di crisi regionale anche nell?ambito delle aziende private rivolgendosi a laboratori...

fanpage : Focolaio #covid19 in #Campania. Nuovo #lockdown nella cittadina - lightmoon972 : RT @fanpage: Focolaio #covid19 in #Campania. Nuovo #lockdown nella cittadina - ciolonap : RT @fanpage: Focolaio #covid19 in #Campania. Nuovo #lockdown nella cittadina - manu_lovemusic : RT @fanpage: Focolaio #covid19 in #Campania. Nuovo #lockdown nella cittadina - massimo0123456 : RT @fanpage: Focolaio #covid19 in #Campania. Nuovo #lockdown nella cittadina -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli focolaio Napoli, focolaio nel centro scoliosi di Miano: stop attività, test a tutti i dipendenti Il Mattino Napoli, il colonnello Vittorio Vicari è il nuovo comandante dell'aeroporto di Capodichino

Il colonnello Vittorio Vicari è il nuovo comandante dell'aeroporto di Napoli Capodichino Il colonnello Vittorio Vicari è il nuovo comandante dell'aeroporto internazionale di Napoli Capodichino: sostit ...

Elezioni, paura dei contagi: le rinunce degli scrutatori

A lanciare l'allarme sulle rinunce arrivate a Comuni e Prefetture sono diversi territori da Nord a Sud, dove fioccano 'giustificazioni' e certificati medici. A Milano 100 rinunce Elezioni e referendum ...

Paura dei contagi, fuggi fuggi degli scrutatori

Urne orfane degli scrutatori, in fuga dal rischio del Covid. Monta la paura dei contagi nei seggi che ospiteranno le prossime elezioni del 20 e 21 settembre, le prime votazioni dall’inizio dell’emerge ...

Il colonnello Vittorio Vicari è il nuovo comandante dell'aeroporto di Napoli Capodichino Il colonnello Vittorio Vicari è il nuovo comandante dell'aeroporto internazionale di Napoli Capodichino: sostit ...A lanciare l'allarme sulle rinunce arrivate a Comuni e Prefetture sono diversi territori da Nord a Sud, dove fioccano 'giustificazioni' e certificati medici. A Milano 100 rinunce Elezioni e referendum ...Urne orfane degli scrutatori, in fuga dal rischio del Covid. Monta la paura dei contagi nei seggi che ospiteranno le prossime elezioni del 20 e 21 settembre, le prime votazioni dall’inizio dell’emerge ...