LIVE – Inter-Pisa 0-0, amichevole 2020 (DIRETTA) (Di sabato 19 settembre 2020) Alle 18:00 di sabato 19 settembre toccherà a Inter e Pisa scendere in campo in occasione del test amichevole. Dopo il 7-0 rifilato ieri alla Carrarese nell’amichevole congiunta, la formazione di Conte torna in campo e cerca una buona prestazione per il morale e per mettere benzina nelle gambe. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale a partire dal primo minuto di gioco. AGGIORNA LA DIRETTA Inter-Pisa 0-0 17:55 – Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA scritta di Inter-Pisa. Il match comincerà a breve. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Alle 18:00 di sabato 19 settembre toccherà ascendere in campo in occasione del test. Dopo il 7-0 rifilato ieri alla Carrarese nell’congiunta, la formazione di Conte torna in campo e cerca una buona prestazione per il morale e per mettere benzina nelle gambe. Sportface.it vi offrirà unatestuale a partire dal primo minuto di gioco. AGGIORNA LA0-0 17:55 – Buon pomeriggio, e benvenuti allascritta di. Il match comincerà a breve.

Inter : ?? | APPUNTAMENTI ?? domani dalle ore 18.00 live tweet di #InterPisa ?? alle 23.30 il match su @SkySport e sui nostri… - Inter : ?? | CRONACA Il racconto di #InterPisa in diretta da San Siro ??? Ascolta qui ?? - alpercia : RT @Inter: ?? | CRONACA Il racconto di #InterPisa in diretta da San Siro ??? Ascolta qui ?? - gianpieromarino : RT @Inter: ?? | CRONACA Il racconto di #InterPisa in diretta da San Siro ??? Ascolta qui ?? - BGG1235680 : RT @Inter: ?? | CRONACA Il racconto di #InterPisa in diretta da San Siro ??? Ascolta qui ?? -