La Rivolta Dopo il No alla Gonna a Scuola: “Non È Colpa Nostra se i Prof Guardano” (Di sabato 19 settembre 2020) “Non è Colpa Nostra se gli cade l’occhio”, questo viene esposto in diversi cartelli appesi nella Scuola, la vicepreside infatti aveva chiesto di evitare certi tipi di abbigliamento, come ad esempio il no alla Gonna, in quanto avrebbero potuto attirare gli sguardi degli insegnanti. No alle gonne e le studentesse si presentano rigorosamente indossandola a … Leggi su youreduaction (Di sabato 19 settembre 2020) “Non èse gli cade l’occhio”, questo viene esposto in diversi cartelli appesi nella, la vicepreside infatti aveva chiesto di evitare certi tipi di abbigliamento, come ad esempio il no, in quanto avrebbero potuto attirare gli sguardi degli insegnanti. No alle gonne e le studentesse si presentano rigorosamente indossandola a …

Ultime Notizie dalla rete : Rivolta Dopo Isernia, esercenti in rivolta contro l'ordinanza “Antimovida” Il Quotidiano del Molse Atti persecutori e violenza privata: arrestato ad azienda nel Torinese

Un 56enne si trova ai domiciliari a causa di comportamenti da stalking aziendale nei confronti di una dipendente. Il provvedimento, notificato dalla polizia, è scattato in seguito a un’indagine cominc ...

Boato nella notte a Torre Annunziata, bomba esplode davanti un’abitazione

Paura questa notte a Torre Annunziata dove ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta davanti all’ingresso di un’abitazione in via Caccia. Nella deflagrazione è andata completamente distrutta un’aut ...

Stalking, «sono il padrone, fai come dico io». Arrestato amministratore delegato di un'azienda torinese

Un incubo. Comportamenti da stalking aziendale su una dipendente hanno portato agli arresti domiciliari l'amministratore delegato di una ditta informatica del Torinese: il provvedimento, notificato da ...

