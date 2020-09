Krause | «Il primo obiettivo del Parma è la salvezza»

(Di sabato 19 settembre 2020) Kyleha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le dichiarazioni del presidente delKyleha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport in vista dell’inizio del campionato del. Queste le parole del neo presidente gialloblù.– «Dobbiamo rimanere a tutti i costi in Serie A. Se poi verrà qualcosa di più, lo accetteremo volentieri. Anche lo scudetto… Ma la, credetemi, deve essere il nostropensiero. Abbiamo un nuovo allenatore, un nuovo presidente e un nuovo direttore sportivo. Dobbiamo imparare e chiedo a tutti i tifosi di darmi una mano: mi insegnino loro come si deve gestire il. Sarebbe meraviglioso poter riportare giocatori di grandi ...

Con la definizione del passaggio di proprietà, il Parma si appresta a vivere un secondo rilancio dopo l’incubo della retrocessione in D e la rinascita. Il progetto crociato è un piano a lungo termine ...Via lo scudetto della Juve, su quello del Parma. "Ho fatto l’upgrade al mio computer", scherza Kyle Krause, che si presenta così da nuovo proprietario dei ducali, tramite un video sull’account ufficia ...Medaglie in panchina, capitali stranieri in società. Se in questi giorni di notizie di segno opposto, contagi in aumento e apertura minima di spazi aperti nello sport, il calcio di serie A può riparti ...