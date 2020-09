Juventus-Sampdoria 20 settembre ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 19 settembre 2020) Tanti motivi di interesse per la nuova serie A, ma è scontato dire che l’esordio di Pirlo sulla panchina della Juve catalizzerà tutte le attenzioni della prima giornata con i bianconeri che allo Stadium ospitano ladi un ex come Ranieri. Il calendario dei campioni non è clemente, dopo i blucerchiati sfida alla Roma … InfoBetting: Scommesse Sportive e

juventusfc : DUELS! ???? I grandi duelli della storia di #JuveSamp? Qui ???? ne vedete due Qui ?? - forumJuventus : #JuveSampdoria, domenica 20,45. CT: 'In attesa che rientri Dybala e che arrivi un 9, la coppia d'attacco sarà Ronal… - GoalItalia : La Juve punta ai 1000 spettatori contro la Samp ???? - junews24com : Juventus all'Allianz Stadium: allenamento pre Sampdoria - VIDEO - - Fprime86 : RT @forumJuventus: #JuveSampdoria, domani ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con Kulusevski e Ronaldo in attacco. E' ballottaggio tra P… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sampdoria

La Juventus è attesa dall’esordio tra le mura amiche contro la Sampdoria, nella prima gara assoluta di Andrea Pirlo come allenatore. Nella settimana che ha preceduto l’impegno, il tecnico ha provato a ...Il tecnico ai tifosi: "Chiedo loro di continuare a starci vicino, ripagheremo con le soddisfazioni che non hanno avuto l’anno scorso" “Ricomincia la Serie A, per me è un esordio perché la scorsa stagi ...Sampdoria-Keita, ci siamo. Il giocatore era già atteso a Genova venerdì sera, ma l'arrivo è stato solo rimandato. Niente di preoccupante, la trattativa per il giocatore senegalese è ben avviata verso ...