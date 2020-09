Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania incidente hot: nella notte scappa un bacio sulle labbra (Di sabato 19 settembre 2020) nella casa del Grande Fratello Vip, Complice forse un bicchiere di troppo, ttra le neo concorrenti Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania è scappato un bacio sulle labbra. Un incidente ‘hot’ che non è sfuggito ai fan dei reality e agli utenti di Twitter. Il video del saluto caloroso, di quelli che non siamo più abituati a vedere a causa del Covid-19, è finito sui social e ha come protagoniste proprio le inquiline più attese di questa nuova edizione. Un piccolo bacio a stampo, ma è risaputo che al Grande Fratello tutto è amplificato. Nel corso della prima nottata la ... Leggi su attualitavip.myblog (Di sabato 19 settembre 2020)casa delVip, Complice forse un bicchiere di troppo, ttra le neo concorrentito un. Un‘hot’ che non è sfuggito ai fan dei reality e agli utenti di Twitter. Il video del saluto caloroso, di quelli che non siamo più abituati a vedere a causa del Covid-19, è finito sui social e ha come protagoniste proprio le inquiline più attese di questa nuova edizione. Un piccoloa stampo, ma è risaputo che altutto è amplificato. Nel corso della prima nottata la ...

