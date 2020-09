Daniele Scardina: Ballando 19 settembre 2020 (video e gallery) (Di sabato 19 settembre 2020) La prima puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 19 settembre, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dal pugile – ed ex(?) compagno di Diletta Leotta – Daniele Scardina e dalla nota ballerina Anastasia Kuzmina, uno dei volti storici del programma. La coppia ha ballato una Salsa particolarmente rivisitata sulle note della hit Ritmo (Bad Boys for Life) dei Black Eyed Peas. Scardina era risultato positivo al Covid-19, ma ha avuto il via libera per partecipare al programma solamente 4 giorni fa. Daniele Scardina: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 19 settembre 2020) La prima puntata dicon le Stelledi stasera, 19, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dal pugile – ed ex(?) compagno di Diletta Leotta –e dalla nota ballerina Anastasia Kuzmina, uno dei volti storici del programma. La coppia ha ballato una Salsa particolarmente rivisitata sulle note della hit Ritmo (Bad Boys for Life) dei Black Eyed Peas.era risultato positivo al Covid-19, ma ha avuto il via libera per partecipare al programma solamente 4 giorni fa.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, ...

HimeWakana : RT @milly_carlucci: 33 punti per la Salsa di Daniele Scardina e @Kuzmina__A #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai Cosa ne pensate? https://t.… - milly_carlucci : 33 punti per la Salsa di Daniele Scardina e @Kuzmina__A #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai Cosa ne pensate? - ValeIntercity : Daniele Scardina è un bel manzo. #BallandoConLeStelle - lazigomona : Daniele Scardina, pugile, faccia da cattivo, fa una faccia da cucciolo appena gli nominano la ex e dice che è stato… - quantoesorco : Mariotto che flirta con Daniele Scardina è pura arte scusate #ballandoconlestelle -