Calciomercato Inter, il PSG prenota due colpi in casa nerazzurra: Conte apprezza e apre all’addio (Di sabato 19 settembre 2020) Ore effervescenti in casa Inter. Il PSG, dopo Icardi, sembra voler fare sul serio per altri due protagonisti della squadra nerazzurra. Evidentemente i segnali arrivati nelle prime giornate di Ligue 1 evidenziano lacune di organico in seno ai parigini che ora vorrebbero colmare il vuoto con il duo Interista. Un centrocampista e un difensore caduti … L'articolo Calciomercato Inter, il PSG prenota due colpi in casa nerazzurra: Conte apprezza e apre all’addio Leggi su dailynews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Ore effervescenti in. Il PSG, dopo Icardi, sembra voler fare sul serio per altri due protagonisti della squadra. Evidentemente i segnali arrivati nelle prime giornate di Ligue 1 evidenziano lacune di organico in seno ai parigini che ora vorrebbero colmare il vuoto con il duoista. Un centrocampista e un difensore caduti … L'articolo, il PSGdueinall’addio

DiMarzio : #Godin al @CagliariCalcio, c’è il via libera @Inter: accordo raggiunto sulla buonuscita, ora il triennale con i sar… - Inter : ?? | ANNUNCIO Andrea #Pinamonti torna in nerazzurro: il comunicato ?? - DiMarzio : La cessione di #Godin al @CagliariCalcio dovrebbe sbloccare presto (domani nuovi contatti) l’arrivo di… - Andre_Costa95 : RT @Inter: ?? | ANNUNCIO Andrea #Pinamonti torna in nerazzurro: il comunicato ?? - DisfattistiAut : ???Vidal non Convocato dal Barcellona..forse Finita sta Camurria delle 48 ore #Vidal #inter #Calciomercato -