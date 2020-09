Barcellona | altro segnale di Koeman a Suarez e Vidal | esclusi dal Trofeo Gamper

Leggi su itasportpress

(Di sabato 19 settembre 2020) C'è Messi e c'è anche Ansu Fati che non stava benissimo dopo il piccolo problema fisico accusato nei giorni scorsi. Ronald, tecnico del, ha diramato i convocati che prenderanno parte aldi questa sera contro l'Elche e nella lista dei calciatori, a fronte delle due presenze prima citate, non ci sono ancora Luise Arturodicaption id="attachment 982915" align="alignnone" width="592"(getty images)/captionL'attaccante uruguaiano e il centrocampista cileno non appaiono nella lista dei convocati per la gara di questa sera e dunque viene confermata la voce secondo cui i due non rientrino nei piani di ...