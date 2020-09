Antonella Fiordelisi, il bikini esalta i fan: “Ho chiuso in bellezza” (Di sabato 19 settembre 2020) Antonella Fiordelisi ha pubblicato un post su Instagram dove annuncia la sua chiusura dell’estate. Il bikini esalta le sue curve ed in fan L’estate ormai sta vivendo le sue ultime ore anche in Italia. Con i vari personaggi pubblici e dello spettacolo che sono ritornati alla normalità ed alle attività di sempre. Ma in queste … L'articolo Antonella Fiordelisi, il bikini esalta i fan: “Ho chiuso in bellezza” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 19 settembre 2020)ha pubblicato un post su Instagram dove annuncia la sua chiusura dell’estate. Ille sue curve ed in fan L’estate ormai sta vivendo le sue ultime ore anche in Italia. Con i vari personaggi pubblici e dello spettacolo che sono ritornati alla normalità ed alle attività di sempre. Ma in queste … L'articolo, ili fan: “Hoin bellezza” proviene da leggilo.org.

zazoomblog : Antonella Fiordelisi da infarto in bikini il seno implode – VIDEO - #Antonella #Fiordelisi #infarto - Debina87 : RT @ninakreuz: Vestito traforato come non si vedeva dal 2013, borsa trapuntata come una provincialotta qualunque, lui vestito come se stess… - IsaeChia : #AntonellaFiordelisi risponde alle critiche e spiega perché la sua presenza al ‘#Festivaldel cinemadiVenezia’, risp… - blogtivvu : Influencer a Venezia: Antonella Fiordelisi svela perché la sua presenza aveva senso (e la spiegazione è esilarante) - Moniqueeeeeeee3 : Ma con che coraggio invitano gente come Elisa de Panicis, Antonella Fiordelisi e Chiofalo al festival del cinema di Venezia? -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Fiordelisi Antonella Fiordelisi da infarto in bikini, il seno implode – VIDEO Yeslife Francesco Chiofalo Vs Massimo Colantoni: “Prova a spararti”/ Lui: “Fai schifo, pena!”

Scoppia la lite su Instagram tra Francesco Chiofalo e Massimo Colantoni: tra i due ex di Temptation Island volano insulti! Francesco Chiofalo torna a far discutere. Stavolta non si tratta della passer ...

A Venezia mancano i veri divi. E sul red carpet sfilano i tappabuchi

Il Festival del trash, così potrebbe essere soprannominata la 77esima edizione della Mostra di Venezia. Orfano di divi e attori internazionali - che da sempre sono il lustro della kermesse - il tappet ...

Influencer a Venezia: Antonella Fiordelisi svela perché la sua presenza aveva senso (e la spiegazione è esilarante)

Vorrei precisare una cosa senza polemica, ma giusto per chiarezza. Credo che tra le tante influencer che sono state a Venezia io sia una delle poche, se non l’unica, che abbia partecipato ad un film u ...

Scoppia la lite su Instagram tra Francesco Chiofalo e Massimo Colantoni: tra i due ex di Temptation Island volano insulti! Francesco Chiofalo torna a far discutere. Stavolta non si tratta della passer ...Il Festival del trash, così potrebbe essere soprannominata la 77esima edizione della Mostra di Venezia. Orfano di divi e attori internazionali - che da sempre sono il lustro della kermesse - il tappet ...Vorrei precisare una cosa senza polemica, ma giusto per chiarezza. Credo che tra le tante influencer che sono state a Venezia io sia una delle poche, se non l’unica, che abbia partecipato ad un film u ...