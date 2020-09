Adescava minorenni in un parco: arrestato 40enne nel bresciano (Di sabato 19 settembre 2020) Adescava minorenni in un parco. Un uomo insospettabile è stato arrestato nel bresciano. Le accuse nei suoi confronti sono gravissime Dovrà rispondere alle pesanti accuse di violenza sessuale e detenzione ai fini di spaccio un uomo arrestato dai carabinieri di Dello e Verolanuova. Il cittadino di 40 anni avrebbe adescato ragazzini di un’età compresa tra … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 19 settembre 2020)in un. Un uomo insospettabile è statonel. Le accuse nei suoi confronti sono gravissime Dovrà rispondere alle pesanti accuse di violenza sessuale e detenzione ai fini di spaccio un uomodai carabinieri di Dello e Verolanuova. Il cittadino di 40 anni avrebbe adescato ragazzini di un’età compresa tra … L'articolo proviene da YesLife.it.

VincenzoVinse71 : @danoris2110 adescava minorenni su tik tok spero proprio di no - Cate0175 : RT @ilmetropolitan: ...Le #investigazioni hanno preso avvio da un #controllo su #strada, in occasione del quale gli investigatori notavano… - ilmetropolitan : ...Le #investigazioni hanno preso avvio da un #controllo su #strada, in occasione del quale gli investigatori notav… - reggiotv : Adescava vittime minorenni in cambio di denaro tra San Ferdinando e Rosarno, arrestato sacerdote -

