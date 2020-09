Abolizione bollo auto e canone Rai | cosa c’è di vero?

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 19 settembre 2020) Da moltissimi anni, si parla didele deldella Rai. Sono due prelievi fiscali che tolgono insieme una somma di soldi superiore ai 100 euro. Ci sono delle categorie che sono agevolate e possono richiederne l’esenzione. Si parla diper entrambe ma per ora solo alcune regioni hanno permesso il non pagamento per alcuni anni. In Emilia Romagna si incentiva l’acquisto delleibride Ad esempio, in Emilia romagna i detentori diibride non pagano la tassamobilistica almeno per tre anni. Si ripeterà tale incentivo per macchine elettriche, non inquinanti o per periodi di crisi speciali? Non ci sono notizie ufficiali ma speranze ufficiose legate ad una probabile riforma del Codice ...