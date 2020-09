Willy, denunciati i genitori dei fermati: “Restituite il reddito di cittadinanza” (Di venerdì 18 settembre 2020) Le verifiche della Finanza dopo i lussi esibiti dai figli sui social. Ai Bianchi 16mila euro, ai Pincarelli 12mila. “Entrate omesse nelle domande presentate all’Inps” . Che ora chiede indietro i soldi. Subito polemica Leggi su repubblica (Di venerdì 18 settembre 2020) Le verifiche della Finanza dopo i lussi esibiti dai figli sui social. Ai Bianchi 16mila euro, ai Pincarelli 12mila. “Entrate omesse nelle domande presentate all’Inps” . Che ora chiede indietro i soldi. Subito polemica

cronaca_news : Willy, denunciati i genitori dei fermati: “Restituite il reddito di cittadinanza” - CarmelinaCarmi : RT @daniele_tissone: Omicidio Willy, denunciati i picchiatori: hanno truffato per avere il reddito di cittadinanza - pvsassone : RT @Miti_Vigliero: Omicidio Willy, denunciati i picchiatori: hanno truffato per avere il reddito di cittadinanza - GiovanniAgost20 : Omicidio Willy, denunciati i picchiatori: hanno truffato per avere il reddito di cittadinanza - meschini_nito : Omicidio Willy, denunciati i picchiatori: hanno truffato per avere il reddito di cittadinanza -