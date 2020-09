Violenza su donne: Carfagna, 'non è mai vittima ad essere colpevole' (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - “Sequestrata in una roulotte, violentata, massacrata di botte e minacciata di morte dal suo convivente per una notte intera. Solo alle 7 del mattino arrivano i carabinieri chiamati dalla figlia. L'epilogo di questa storia desta preoccupazione". Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, intervenendo sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha destato scalpore. "Inizialmente lo stupratore era stato condannato a cinque anni di carcere - riassume l'azzurra - ma per la Corte d'Appello milanese l'uomo era 'esasperato dalla condotta troppo disinvolta della donna'. Per i giudici 'vale la pena di ricordare' che quel contesto 'era caratterizzato da anomalie quali le relazioni della donna con altri uomini, dall'imputato quasi favorite o comunque non ostacolate' finché lei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - “Sequestrata in una roulotte, violentata, massacrata di botte e minacciata di morte dal suo convivente per una notte intera. Solo alle 7 del mattino arrivano i carabinieri chiamati dalla figlia. L'epilogo di questa storia desta preoccupazione". Lo dichiara in una nota Mara, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, intervenendo sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha destato scalpore. "Inizialmente lo stupratore era stato condannato a cinque anni di carcere - riassume l'azzurra - ma per la Corte d'Appello milanese l'uomo era 'esasperato dalla condotta troppo disinvolta della donna'. Per i giudici 'vale la pena di ricordare' che quel contesto 'era caratterizzato da anomalie quali le relazioni della donna con altri uomini, dall'imputato quasi favorite o comunque non ostacolate' finché lei ...

