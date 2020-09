‘Uomini e Donne’, Gianni Sperti e Tina Cipollari commentano la scelta di unire Trono classico e over e l’ex ballerino rivela chi sono i due tronisti che preferisce (Di venerdì 18 settembre 2020) Quest’anno a Uomini e Donne sono cambiate molte cose a partire dallo studio fino ad arrivare al format, che non prevede più la scissione tra Trono classico e Trono over. A rimanere fortemente ancorati al loro ruolo sono, invece, i due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, che alle pagine di Uomini e Donne magazine hanno raccontato le loro prime impressioni su questa nuova stagione. La bionda opinionista, come era prevedibile, non ha potuto evitare un commento sul lifting a cui ha scelto di sottoporsi la sua ‘eterna rivale’ Gemma Galgani: Non definirei quello di Gemma un semplice cambio di look: non ha un nuovo taglio di capelli, sì è proprio rifatta la faccia. Ed è ... Leggi su isaechia (Di venerdì 18 settembre 2020) Quest’anno a Uomini e Donnecambiate molte cose a partire dallo studio fino ad arrivare al format, che non prevede più la scissione tra. A rimanere fortemente ancorati al loro ruolo, invece, i due opinionisti, che alle pagine di Uomini e Donne magazine hanno raccontato le loro prime impressioni su questa nuova stagione. La bionda opinionista, come era prevedibile, non ha potuto evitare un commento sul lifting a cui ha scelto di sottoporsi la sua ‘eterna rivale’ Gemma Galgani: Non definirei quello di Gemma un semplice cambio di look: non ha un nuovo taglio di capelli, sì è proprio rifatta la faccia. Ed è ...

