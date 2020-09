Una coppia di amici che incanta e emoziona - (Di venerdì 18 settembre 2020) Maurizio Acerbi Non si tratta di essere esterofili o di guardare, con nostalgia, al giardino verde del vicino. I francesi, almeno a livello di commedia, ci sono anni luce avanti. N on si tratta di essere esterofili o di guardare, con nostalgia, al giardino verde del vicino. I francesi, almeno a livello di commedia, ci sono anni luce avanti, costringendoci, il più delle volte, a rincorrere con dei (spesso, pessimi) rifacimenti. Per dire, Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte hanno scritto e (a volte) anche diretto, per i cugini, Una cena tra amici (rifatto dalla Archibugi) e la serie Papa ou Maman (qualcuno, ricorderà il brutto adattamento Mamma o Papà? con Albanese e la Cortellesi), solo per citarne un paio. E la coppia ha colpito ancora con questo Il meglio deve ancora venire, interpretato da due cavalli ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 settembre 2020) Maurizio Acerbi Non si tratta di essere esterofili o di guardare, con nostalgia, al giardino verde del vicino. I francesi, almeno a livello di commedia, ci sono anni luce avanti. N on si tratta di essere esterofili o di guardare, con nostalgia, al giardino verde del vicino. I francesi, almeno a livello di commedia, ci sono anni luce avanti, costringendoci, il più delle volte, a rincorrere con dei (spesso, pessimi) rifacimenti. Per dire, Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte hanno scritto e (a volte) anche diretto, per i cugini, Una cena tra(rifatto dalla Archibugi) e la serie Papa ou Maman (qualcuno, ricorderà il brutto adattamento Mamma o Papà? con Albanese e la Cortellesi), solo per citarne un paio. E laha colpito ancora con questo Il meglio deve ancora venire, interpretato da due cavalli ...

stanzaselvaggia : “Se ho picchiato mai una donna? Magari una mi ha tirato i capelli in macchina, io l’ho strattonata. Un’altra mi vol… - simonebaldelli : Stasera al supermercato una coppia di ragazzi, in fila alla cassa dietro di me, mi ha detto: 'Grazie per il suo im… - velosvelo : @Stocca64 Però una bella coppia dei 2 chi faceva la donna - iceTeaSince1856 : RT @TeoJed: Una coppia al bar: (lei, rivolta al barista) -'Scusi può spegnere la tv?'- (barista) -'Beh, se è proprio necessario sì, perché?… - fascinodelmale : @ladanihadetto Io che stavo per fare sesso a tre con una coppia. Poi niente, la sveglia... -

Ultime Notizie dalla rete : Una coppia Covid-19. Positiva una coppia di coniugi a Campagna ondanews Marito gay, no all’annullamento delle nozze se ci sono stati otto anni di vita serena

L’omosessualità del marito non basta a riconoscere l’efficacia della sentenza di annullamento del matrimonio, ottenuta dall’uomo dalla Signatura apostolica, se le nozze sono durate “serenamente” per o ...

Coppia di anziani falciata da un’auto Entrambi gravi

Gravissimo incidente ieri sera intorno alle 19 sulla via Fiorentina nella zona del centro commerciale naturale a Olmi di Quarrata. Marito e moglie, di 75 anni circa, residenti a Ramini, mentre stavano ...

Orietta Berti: «Detestavo Fin che la barca va. La storia di Tenco mi massacrò. Dissi no a Playmen»

Orietta (Galim)Berti, emiliana da Cavriago, 15 milioni di copie vendute, amata del pubblico, snobbata dalla critica. Una vita da romanzo che infatti diventa un’autobiografia: Tra bandiere rosse e acqu ...

L’omosessualità del marito non basta a riconoscere l’efficacia della sentenza di annullamento del matrimonio, ottenuta dall’uomo dalla Signatura apostolica, se le nozze sono durate “serenamente” per o ...Gravissimo incidente ieri sera intorno alle 19 sulla via Fiorentina nella zona del centro commerciale naturale a Olmi di Quarrata. Marito e moglie, di 75 anni circa, residenti a Ramini, mentre stavano ...Orietta (Galim)Berti, emiliana da Cavriago, 15 milioni di copie vendute, amata del pubblico, snobbata dalla critica. Una vita da romanzo che infatti diventa un’autobiografia: Tra bandiere rosse e acqu ...