Sindacati Cgil, Cisl e Uil in piazza: le rivendicazioni (Di venerdì 18 settembre 2020) I Sindacati Cgil, Cisl e Uil sono scesi oggi in piazza. Tra le richieste di Maurizio Landini, segretario della Cgil, c'è quella di dichiarare illegittimo l'accordo sui rider. Maurizio Landini, segretario della Cgil, ha duramente criticato l'accordo sui rider, definito "scempio antisindacale", firmato da Ugl rider e Assodelivery. Lo ha fatto a Napoli dal palco … L'articolo proviene da YesLife.it.

TgrSicilia : I sindacati al Foro Italico:'spendere il Recovery fund per lavoro e sud' Manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Ui… - max65bo : RT @LaNotiziaTweet: Solito show dei #sindacati. In piazza per non cambiare. Manifestazione senza senso di Cgil, Cisl e Uil. La scusa è il l… - MassimoPiampian : RT @LaNotiziaTweet: Solito show dei #sindacati. In piazza per non cambiare. Manifestazione senza senso di Cgil, Cisl e Uil. La scusa è il l… - Pinosuma1 : RT @LaNotiziaTweet: Solito show dei #sindacati. In piazza per non cambiare. Manifestazione senza senso di Cgil, Cisl e Uil. La scusa è il l… - BabbaiFabry : RT @serebellardinel: Solito show dei sindacati! E pensare che li aspettavamo già dal #JOBSACT di #Renzi o l'abolizione art.18 al quale inve… -