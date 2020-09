Roma. Scavi: approvato addendum regolamento (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Campidoglio ha approvato un “addendum” al regolamento Scavi che introduce una serie di garanzie per l’Amministrazione durante i lavori delle società di pubblico servizio nel sottosuolo di Roma. Inserito un deposito cauzionale versato dalle imprese che effettueranno interventi per la posa di infrastrutture, canalizzazioni interne, opere civili, ripristino del manto stradale e riempimento nel sottosuolo. Il deposito sarà a disposizione dell’Amministrazione per prelevare eventuali penali, qualora i lavori di ripristino stradale non fossero eseguiti correttamente o le infrastrutture di proprietà di Roma Capitale venissero danneggiate durante gli interventi. Obiettivo del nuovo schema di convenzione: migliorare la ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Campidoglio haun “” alche introduce una serie di garanzie per l’Amministrazione durante i lavori delle società di pubblico servizio nel sottosuolo di. Inserito un deposito cauzionale versato dalle imprese che effettueranno interventi per la posa di infrastrutture, canalizzazioni interne, opere civili, ripristino del manto stradale e riempimento nel sottosuolo. Il deposito sarà a disposizione dell’Amministrazione per prelevare eventuali penali, qualora i lavori di ripristino stradale non fossero eseguiti correttamente o le infrastrutture di proprietà diCapitale venissero danneggiate durante gli interventi. Obiettivo del nuovo schema di convenzione: migliorare la ...

architettiroma : #newsarchitettura Una serie di garanzie per @Roma Capitale durante i lavori delle società di pubblico servizio nel… - WritingHelena : Further reading: Jun Yamada, Alessandra Cerrito, ‘Nuovi scavi e ricerche sulle prime fasi insediative cristiane nel… - Frances47226166 : RT @GarauSilvana: La verita' nessuno la puo' seppellire. A #Roma con #VirginiaRaggi si sta facendo cio' che non e' stato fatto in 40 anni??… - Mustapha1508 : RT @TrastevereRM: Scavi a Tor Sanguigna, dietro Piazza Navona e ritrovamenti dei resti dello Stadio Domiziano 1934 #Roma #indietroneltempo… - Paolett60592949 : RT @Samuelt54297452: Ma se scavi sotto Roma che' t'aspetti de trovacce ? '?? Pochi giorni fa è stata scoperta in zona Ostiense una enorme va… -