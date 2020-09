fanpage : 'Il #Referendum è un'occasione di rivincita: dimostriamo che l'Italia sa fare le riforme'. La nostra intervista al… - lorepregliasco : Stiamo preparando una #maratonaYouTrend di 3 giorni: domenica, lunedì e martedì. Referendum, regionali e comunali.… - you_trend : RT @lorepregliasco: Stiamo preparando una #maratonaYouTrend di 3 giorni: domenica, lunedì e martedì. Referendum, regionali e comunali. Lun… - ilNotiziarioInd : Referendum e comunali, nei seggi mascherine e lavaggio delle mani per 3 volte - CasilinaNews : #Elezioni comunali, regionali e referendum: le regole anti-Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum comunali

Stretto web

In vista della tornata elettorale prevista per il prossimo fine settimana, e per gli eventuali ballottaggi nei comuni dove si rinnova il consiglio, i Ministri dell’Interno e della Salute hanno sottosc ...Nella Bergamasca. Gli scrutatori raggiungeranno gli elettori nelle loro case bardati con tute, mascherine e guanti come da protocollo varato dal ministero dell’Interno. È la dimostrazione che questo r ...In occasione del referendum costituzionale, al fine di consentire un’opportunità di trasporto pubblico a chi deve recarsi all’Ufficio Elettorale del Comune di Bologna per il rinnovo della propria tess ...