Pochettino | “Juventus e Barcellona non mi hanno mai chiamato Mi voleva il Monaco | ma io sogno il Real…”

Mauricio Pochettino torna a parlare dopo l'ormai lontano esonero dalla panchina del Tottenham. L'allenatore spagnolo, più volte accostato alla panchina del Barcellona nelle scorse settimane, prima ancora che la scelta del club catalano ricadesse su Koeman. L'ex tecnico degli Spurs è alla ricerca di un progetto dopo l'ultimo anno passato letteralmente sulle montagne russe, con la finale di Champions giocata contro il Liverpool e il successivo esonero, con lo spogliatoio inglese che sembrava aver preso una direzione totalmente diversa dalla guida tecnica. "Non posso negare che allenare il Real Madrid sia un mio sogno. Io al Barcellona? Non ci sono mai stati contatti. Mi voleva il Monaco, ma io sogno il Real Madrid."

