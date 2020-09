Parma-Napoli a porte aperte | tornano i tifosi allo stadio

DiMarzio : #SerieA | #ParmaNapoli e #SassuoloCagliari a porte aperte Allo stadio saranno presenti 1000 persone - sscnapoli : ?? | #ParmaNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - GoalItalia : Serie A subito a porte aperte ?? 1000 tifosi per #SassuoloCagliari e #ParmaNapoli ?? - Roberto59598923 : @sscnapoliES @LaRoja @ANFPChile @pelotazo @NexoESPNcl @FernandoAgustin @ElGraficoChile @LuisOmarTapia @NapoliChile… - thiagocp821 : @calciopedia 1. Juventus 2. Internazionale 3. Roma 4. Atalanta 5. Milan 6. Lazio 7. Napoli 8. Sassuolo 9. Parma 10… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Napoli

Un primo passo, in attesa della svolta vera, e, di sicuro, una notizia di speranza: il pubblico torna allo stadio per le prime partite di serie A: fino a mille tifosi potranno assistere domenica 20 se ...Domenica si sfidano Parma e Napoli per la prima giornata di campionato. QUI PARMA - Sulla panchina del Parma esordio per mister Liverani: il tecnico dovrà sciogliere i dubbi su chi schierare in avanti ...I tifosi tornano allo stadio in Serie A. Non si tratta di una decisione comune per tutta l'Italia, ma di un provvedimento preso esclusivamente per quanto riguarda l'Emilia Romagna: nelle prime partite ...