Oggi Landini a Napoli | sindacati in piazza

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Ala giornata inizia con lo slogan “Ripartire dal lavoro” gridato a gran voce da Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania, Doriana Buonavita, segretaria generale Cisl Campania e Maurizio, segretario generale della Cgil. In occasione della giornata di mobilitazione nazionale indetta da Cgil, Cisl e Uil pervenerdì 18 settembre aè previsto l’appuntamento inDante dalle ore 9.30. Nel corso della mattinata si alterneranno le relazioni di Giovanni Sgambati, di Doriana Buonavita, agli interventi di delegati divisi per territori e categorie. Chiuderà poi Maurizio. “Dalladiarriverà ...

"Oggi bisogna realizzare un nuovo sistema di ammortizzatori sociali e investire sulla formazione", spiega il segretario della Cgil. "Vanno bene le agevolazioni per le aziende, per i giovani, per le do ...I segretari generali di Cgil, Cisl, Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri hanno incontrato quest’oggi una delegazione di Confapi guidata dal Presidente Maurizio Casasco. Al c ...I sindacati della Campania tornano in piazza dopodomani, venerdì 18, nell’ambito della giornata di mobilitazione nazionale indetta da Cgil, Cisl e Uil sui diversi territori del Paese con l’obiettivo d ...