Milik è a Roma: vola in Svizzera per la prima parte delle visite mediche (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma - Arkadius Milik è pronto ad abbracciare la Roma. Il centravanti polacco questa mattina è arrivato nella capitale, ma solo di passaggio: alle 9.30 si è imbarcato su un volo privato dall'aeroporto ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020)- Arkadiusè pronto ad abbracciare la. Il centravanti polacco questa mattina è arrivato nella capitale, ma solo di passaggio: alle 9.30 si è imbarcato su un volo privato dall'aeroporto ...

DiMarzio : #Roma-#Milik, domani prime visite mediche a Innsbruck. Poi il via libera a #Dzeko - mirkocalemme : +++ #Milik ha accettato la #Roma!!! Per definire l'affare mancano le pratiche da gestire tra il polacco e il… - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, l'agente di #Milik è a Trigoria - mantonini64 : @romanewseu Per forza fino a che Milik non è della Roma ...Dzeko dovrebbe giocare - Diego31883 : RT @calciomercatoit: ??#Juve e #Roma: #Milik a Zurigo per i test medici al ginocchio, incontro #Napoli-intermediario | Le ultime di https:/… -