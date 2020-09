Michela Quattrociocche torna a parlare di Aquilani | “Ottimi rapporti Non ho mai…”

Leggi su golssip

(Di venerdì 18 settembre 2020) A chi le ha chiesto se fosse stato difficile ricominciare dopo la fine del matrimonio, soprattutto nella gestione del giudizio e delle critiche da parte della gente,ha risposto che non ha nulla da rimproverarsi: “Non cambio e non ho mai preso decisioni preoccupandomi del giudizio di persone che non mi conoscono e che non sanno praticamente nulla di me... Io nella vita ho sempre seguito il mio cuore senza fare calcoli di questo tipo. L persone se ne faranno una ragione, altrimenti non è un mio problema". In cheè rimasta con l’ex calciatore? “Ottimi”, ha risposto. Sulle cause della rottura l'attrice ha la bocca cucita, nel rispetto del comunicato condiviso insieme all'ex calciatore. La ...