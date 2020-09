Matrix 4 sarà «una storia d’amore». Lo rivela Keanu Reeves, che torna ad essere Neo (Di venerdì 18 settembre 2020) Matrix compie 20 anni sfoglia la gallery Ci sarà anche una storia d’amore in Matrix 4, la cui uscita nelle sale è programmata per aprile 2022. Il quarto episodio della celebre saga, che vede come protagonista Neo – alias Keanu Reeves – si sta girando a Berlino in questi giorni, dopo lo stop obbligato legato alla pandemia da coronavirus. Leggi anche › Winona Ryder: «Quella volta che Keanu ... Leggi su iodonna (Di venerdì 18 settembre 2020)compie 20 anni sfoglia la gallery Ci sarà anche unad’amore in4, la cui uscita nelle sale è programmata per aprile 2022. Il quarto episodio della celebre saga, che vede come protagonista Neo – alias– si sta girando a Berlino in questi giorni, dopo lo stop obbligato legato alla pandemia da coronavirus. Leggi anche › Winona Ryder: «Quella volta che...

IOdonna : Matrix 4 sarà «una storia d’amore». Lo rivela Keanu Reeves, che torna ad essere Neo - cinefilosit : Matrix 4 sarà ambientato dopo gli eventi di Revolutions #ILoveCinefilos - MangaForevernet : ? Matrix 4 sarà una 'storia d'amore' per Keanu Reeves ? ? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Matrix 4, Keanu Reeves: “Sarà una love story e non sarà un prequel”. Le rivelazioni… - BestMovieItalia : Matrix 4, Keanu Reeves: 'Sarà una love story e non sarà un prequel'. Le rivelazioni - -

Ultime Notizie dalla rete : Matrix sarà Cecil Day-Lewis, il poeta laureato che s'inventò detective Pangea.news