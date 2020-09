L’indiscrezione | Monza | prima le cessioni Poi l’assalto a Ciano

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 18 settembre 2020) Adriano Galliani ha smentito qualsiasi interesse per Marco Mancosu, centrocampista del Lecce, interesse che aveva ammesso qualche giornoil suo direttore sportivo Antonelli. E ne aveva parlato anche Corvino. In realtà tra clausola da tre milioni (in scadenza domenica a mezzanotte) e ingaggio da pagare non si è trovata la quadratura. Resta, invece, assolutamente in corsa Camillo, anche lui clausola da due milioni in scadenza domenica, che potrebbe lasciare il Frosinone. “Cerchiamo una mezza punta”, ha detto Galliani. Molte strade portano a, male. Foto: Sito Frosinone L'articolo L’indiscrezione:le. Poi l’assalto aproviene da Alfredo ...