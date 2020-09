Libano, “Hezbollah hanno depositi di armi ed esplosivo in Europa” (Di venerdì 18 settembre 2020) Beirut, 18 set. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno accusato il movimento islamico sciita libanese di Hezbollah di avere depositi di armi e di nitrato di ammonio in Europa, da utilizzare per attacchi ordinati dall’Iran. A puntare il dito è stato il coordinatore dell’antiterrorismo del Dipartimento di stato, Nathan Sales, che ha chiesto che i Paesi europei adottino una linea più dura nei confronti di Hezbollah. L’accusa arriva a sei settimane dall’ causata proprio da nitrato di ammonio.Parlando dei magazzini con le armi di Hezbollah, Sales ha detto in videoconferenza all’American Jewish Committee che ”posso dire che tali depositi sono stati spostati in Belgio, Francia, Grecia, Italia, Spagna e Svizzera. Posso anche rivelare che importanti ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) Beirut, 18 set. (Adnkronos) – Gli Stati Unitiaccusato il movimento islamico sciita libanese di Hezbollah di averedie di nitrato di ammonio in Europa, da utilizzare per attacchi ordinati dall’Iran. A puntare il dito è stato il coordinatore dell’antiterrorismo del Dipartimento di stato, Nathan Sales, che ha chiesto che i Paesi europei adottino una linea più dura nei confronti di Hezbollah. L’accusa arriva a sei settimane dall’ causata proprio da nitrato di ammonio.Parlando dei magazzini con ledi Hezbollah, Sales ha detto in videoconferenza all’American Jewish Committee che ”posso dire che talisono stati spostati in Belgio, Francia, Grecia, Italia, Spagna e Svizzera. Posso anche rivelare che importanti ...

