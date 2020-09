Le ultime dalla borsa di Milano

Leggi su giornal

(Di venerdì 18 settembre 2020) Laitaliana sta cercando di adeguarsi al mercato con alcune importanti novità. Necessario è per gli azionisti non perdere la bussola e orizzontarsi meglio all’interno di palazzo Mezzanotte, luogo delladie barometro praticamente dell’economia italiana. Alcune novità Una delle recenti news emerse è l’addio di Ubi Banca dal listino di piazza Affari. Dal 5 ottobre la banca nata a Brescia sparirà dal gruppone con la sospensione del titolo che avverrà nei primi due giorni di ottobre. Per gli esperti delladitutto questo era abbastanza prevedibile, in un momento dove non brilla di certo il mercato azionario. Così come ci sono previsioni verso chi è in difficoltà, al contrario si prevedono anche ...