Juve | Chiellini sul ritiro | «Non mi spaventa | cambierà la mia vita»

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Fanpage per parlare anche del suo ritiro. Ecco le dichiarazioni: «Ci penso ogni tanto, con serenità. Sicuramente cambierà la mia vita, ma non mi spaventa. Non mi pongo limiti, pur consapevole che sicuramente sarà una cosa a breve termine. Vengo da un anno di infortunio, comincio a star bene e mi sto godendo questo rientro. Poi piano piano si vedrà».

